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Зельва: товарный поезд сбросил с путей Peugeot, водитель и пассажир госпитализированы

17 февраля 2015 17:19
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Новости Беларуси. Причины и обстоятельства этой аварии еще предстоит установить. ДТП произошло во вторник днем на переезде в городском поселке Зельва.

Пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкама:
Грузовой поезд сбросил с откоса легковой автомобиль. Молодого водителя и его отца доставили в больницу. Ехавшие во встречном направлении очевидцы утверждают, что машинист гудком предупредил о своем приближении, световая и звуковая сигнализация на железнодорожном переезде по улице Булака работала. Они очень удивились, когда увидели, как вместо того, чтобы остановиться, «Пежо» поехала на рельсы перед следовавшим со стороны Слонима в направлении Волковыска товарным поездом.

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Удар был такой силы, что из автомобиля вырвало двигатель и водительскую дверь. Мужчина погиб на месте (смотрите видео).

# Авария в Гродненской области # авто # Фотофакт

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