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В Бразилии бабушка и внук остались живы после того, как по ним проехал автомобиль

24 января 2014 06:50
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Новости Бразилии. Шокирующие кадры пришли из Бразилии. Там бабушка и внук чудом остались живы после того, как по ним в прямом смысле слова проехал автомобиль. Припаркованную машину буквально отбросило на пешеходов после того, как в нее врезалась другая легковушка. Виновник ДТП признался в превышении скорости.

После наезда пятилетний мальчик как ни в чем не бывало встал и побежал к своей бабушке, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Невероятно, но попав в такую страшную аварию, пострадавшие отделались незначительными травмами. Медики говорят: родились в рубашке.

# Аварии # авто # Авария в Бразилии

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