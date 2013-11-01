В Беларуси 1 ноября вступают в силу изменения в прохождении техосмотра транспортных средств

Новости Беларуси. Техосмотр по новым правилам. В Беларуси 1 ноября вступают в силу изменения в прохождении ТО. Первое нововведение касается измерения уровня загрязнений окружающей среды. Ранее в качестве «мерила» использовались советские ГОСТы. Теперь степень загрязнения будет сравниваться с экологическим классом конкретного авто. При этом, если данные о классе отсутствуют, за эталон будет приниматься «Евро-1».

Также отныне техосмотру подлежат мопеды и квадроциклы. Необходимость ввести для них техосмотр появилась вслед за введением регистрации подобных транспортных средств в ГАИ.

И, наконец, более строгим станет техосмотр для автомобилей-такси. В преддверии чемпионата мира по хоккею ужесточаются требования к их внешнему виду. Под контроль попадут опознавательный фонарь, регистрационные знаки, пассажирские двери, таксометр, механизмы регулировки сидений, состояние салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.