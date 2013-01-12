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В Барановичах Ford сбил девушку прямо на тротуаре

12 января 2013 15:29
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Новости Беларуси. В Барановичах Ford вылетел на тротуар и сбил девушку 17-летнюю девушку. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как сообщает AUTO.TUT.BY, водитель не учел погодных и дорожных условий.

Олег Площенко, инспектор ОГАИ Барановичского ГОВД:
33-летний водитель, по предварительным данным, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на тротуар, где стояла пешеход.

8 января в Барановичах водитель сбил женщину-пешехода. С многочисленными травмами она госпитализирована.  За рулем Renault Laguna находился 41-летний житель Барановичей, лишённый права управления транспортным средством.

# авто # Несчастный случай

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