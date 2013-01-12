В Барановичах Ford сбил девушку прямо на тротуаре

Новости Беларуси. В Барановичах Ford вылетел на тротуар и сбил девушку 17-летнюю девушку. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как сообщает AUTO.TUT.BY, водитель не учел погодных и дорожных условий.

Олег Площенко, инспектор ОГАИ Барановичского ГОВД:

33-летний водитель, по предварительным данным, не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения и выехал на тротуар, где стояла пешеход.

8 января в Барановичах водитель сбил женщину-пешехода. С многочисленными травмами она госпитализирована. За рулем Renault Laguna находился 41-летний житель Барановичей, лишённый права управления транспортным средством.