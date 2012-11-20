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В 20 км от Минска Mazda врезалась в столб. Водитель погиб на месте

20 ноября 2012 07:30
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Новости Беларуси. На трассе Брест-Москва в двадцати километрах от Минска автомобиль Mazda врезался в осветительную мачту.

Причины аварии предстоит выяснить следствию. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Тело водителя сотрудники МЧС извлекли с помощью спецсредств.  

Вчера утром автомобиль BMW врезался в столб на улице  Герасименко в Миснке. Водитель выехал на полосу встречного движения и едва разминулся с грузовиком. На большой скорости нарушитель не справился с управлением, его машину выбросило за пределы проезжей части. Владелец легковушки получил  серьёзные травмы, его доставили   в больницу. Пассажирам BMW первую медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт

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