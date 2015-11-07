Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона
Новости Венгрии. В Будапеште в аварию попала одна из самых дорогих в мире машин – LaFerrari.
Водитель гибридного автомобиля, способного развивать скорость более 100 км/ч за 3 секунды, потерял управление.
Как результат, съехал с дороги, врезавшись в припаркованные рядом автомобили. ДТП произошло сразу после покупки, едва суперкар выехал из автосалона.
Во время аварии никто не пострадал,
но очевидно, что ремонт обойдется водителю недешево!
По данным издания The Daily Mail, компании выпустила LaFerrari ограниченной серией.
Всего было произведено 499 единиц, продажа которых началась в прошлом году.
Цена такого автомобиля – $1,5 млн.
Это уже четвертая авария, участником которой является LaFerrari.
Подобные инциденты также имели место во Франции, Монако и Китае.
Перевод: Лилия Соломенкова