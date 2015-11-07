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Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона

07 ноября 2015 13:05
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Новости Венгрии. В Будапеште в аварию попала одна из самых дорогих в мире машин – LaFerrari. 

Водитель гибридного автомобиля, способного развивать скорость более 100 км/ч за 3 секунды, потерял управление.  

Как результат, съехал с дороги, врезавшись в припаркованные рядом автомобили. ДТП произошло сразу после покупки, едва суперкар выехал из автосалона.

Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона-1

Во время аварии никто не пострадал,

но очевидно, что ремонт обойдется водителю недешево!

Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона-4

По данным издания The Daily Mail, компании выпустила LaFerrari ограниченной серией.

Всего было произведено 499 единиц, продажа которых началась в прошлом году.

Цена такого автомобиля  $1,5 млн.

Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона-7

Это уже четвертая авария, участником которой является LaFerrari.

Подобные инциденты также имели место во Франции, Монако и Китае.

Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона-10

Перевод: Лилия Соломенкова

# Аварии # авто # Авария

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