Суперкар за $1,5 млн попал в аварию, едва отъехав от салона

Новости Венгрии. В Будапеште в аварию попала одна из самых дорогих в мире машин – LaFerrari.

Водитель гибридного автомобиля, способного развивать скорость более 100 км/ч за 3 секунды, потерял управление.

Как результат, съехал с дороги, врезавшись в припаркованные рядом автомобили. ДТП произошло сразу после покупки, едва суперкар выехал из автосалона.