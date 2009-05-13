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Суперкар, который не просит бензина

13 мая 2009 14:53
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На одном заряде батарей автомобиль Карма может проходить до 80 километров.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY

# авто

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