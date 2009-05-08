Из-за плохого обзора водители столкнулись на перекрестке

Перекресток небольшой. Главная дорога не широкая и заставлена припаркованными автомобилями. Выезжая на такую дорогу, нужно быть предельно внимательным и осторожным.

В некоторых ситуациях, при выезде с дворовой территории на главную дорогу обзор получается очень плохим из-за стоящего припаркованного транспорта.

Конечно, некоторые водители паркуют свои автомобили с нарушением правил остановки и стоянки, но нас сегодня больше интересует вопрос, как в такой ситуации безопасно выехать на главную дорогу.

И вот конкретный пример (смотри видео).

Водитель одного автомобиля пытается выехать с дворовой территории на главную дорогу, повернув налево. Другой водитель подъезжает к перекрестку по главной дороге. Водитель красного автомобиля, притормозив на повороте, осмотрелся. Двигающихся машин в поле зрения не было, и водитель продолжил движение со скоростью 10-15 км/ч. Когда он практически выехал и осуществил маневр, произошло столкновение.

Для водителя зеленого автомобиля выезд красного авто стал полной неожиданностью.

К сожалению, чувство осторожности у некоторых водителей полностью отсутствует. Кто-то подъезжает к месту будущего ДТП, не снижая скорость, а кто-то не останавливается перед выполнением маневра.

Ведь не всегда вам мешает припаркованный автомобиль. Обзор может закрывать и угол дома или зеленые насаждения.

Столичная ГАИ и Автопанорама желают всем водителям никогда не терять чувство осторожности и помогать друг другу в сложных ситуациях.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY