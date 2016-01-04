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Сотрудники ГАИ советуют водителям отложить поездки на личном транспорте и призывают помогать пострадавшим от морозов на дороге

04 января 2016 14:17
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Новости Беларуси. В связи с холодной погодой, что установилась в Минском регионе, госавтоинспекторы советуют водителям отложить поездки на личном транспорте. Особенно совет касается автомобилей с дизельными двигателями. За последние выходные в неприятную ситуацию попали около десятка автолюбителей. В основном водители грузовиков. В любом случае, сотрудники ГАИ готовы прийти на помощь.

Чтобы избежать сложных ситуаций, автоинспекторы регулярно патрулируют дороги Минской области. При необходимости автолюбителям подвезут топливо или эвакуируют машину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Миноблисполкома:
В обязательном порядке проверьте техническую исправность вашего автомобиля, в поездку возьмите горячее питье. При любой неисправности на дороге сообщайте, пожалуйста, по телефону 102 либо в ближайший отдел ГАИ. Также призываем водителей не оставаться в стороне, а помогать пострадавшим от морозов на дороге.    

# Дорожное движение # авто # Ирина Сапунова

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