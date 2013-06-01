Сегодня Минск в пятый раз принял ретро-автопробег

Новости Беларуси. Увлекательный ретро-автопробег. Более 30 старинных машин уже в пятый раз проехали по столице. Маршрут организаторы не раскрывали вплоть до старта соревнований. Улицы Революционная, Комсомольская, Наполеона Орды и даже Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно на такой праздник приезжают ценители раритетов не только из Беларуси, но и стран ближнего зарубежья: Польши, России. Самый старый участник — «Опель» 1932 года выпуска, самый молодой — 1979. В преддверии быстрых стартов прямо на Октябрьской площади организовали и уникальную выставку ретро-авто.

Андрей Холодинский, организатор ралли ретро-автомобилей:

Радует то, что у людей не пропадает интерес к старым машинам, к хорошим машинам, к дорогим машинам. И несмотря на то, что сегодня в ралли учувствуют порядка 30 автомобилей, еще огромное количество их выставлено здесь, на площади. Люди могут прийти, посмотреть, пофотографироваться, получить удовольствие.

Из Прибалтики в свое время приезжали и участвовали гонщики на старых автомобилях. И если вот в Москве такое ралли существует достаточно давно и проводится более масштабно - Москва больше и машину них старых побольше, - то у нас как-то традиционно.