Под Жлобином Fiat сбил велосипедиста с ребёнком. Отец девочки скончался на месте

Новости Беларуси. В деревне Коротковичи Жлобинского района Fiat, за рулём которого находился 35-летний водитель, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, пассажиром которого была дочь 4-летняя дочь. От полученных травм 22-летний мужчина погиб на месте происшествия. Девочка с различными травмами оказалась в больнице.

По предварительной информации водитель не выбрал безопасную скорость движения. Кроме того, мужчина не имел права управления транспортным средством, он не получал водительское удостоверение. С места происшествия водитель скрылся. Но был задержан.

Ухудшение погодных условий осложнило ситуацию на автодорогах Гомельской области. Снег, гололедица и сильный ветер привели к увеличению дорожно-транспортных происшествий. За минувшие сутки в регионе зафиксировано 62 ДТП с материальным ущербом и 4 происшествия, в которых 3 человека погибли и 4 получили ранения.