Под Минском иномарка лоб в лоб столкнулась с пассажирским автобусом

В легковом автомобиле не выжил никто. (ФОТО+ВИДЕО)

ДТП произошло в районе деревни Атолино. От машины практически ничего не осталось. Проселочные километры стали роковыми для троих парней, каждому из которых не исполнилось и тридцати.

Молодые люди вместе возвращались с работы. По предварительной версии, именно водитель иномарки значительно превысил скорость. Пассажиры автобуса – в салоне их было около сорока — в аварии не пострадали.

— Предположительно, водитель автомашины Renault нарушил скоростной режим. По объяснению водителя автобуса, его скорость была около ста км/ч, это будет дальше установлено проверкой, — Николай Копко, временно исполняющий обязанности заместителя начальника ГАИ УВД Минского райисполкома.

— Закрытый поворот: я его увидел и слышу только визг тормозов – я к кювету прижался! Я по тормозам – думаю, может, проскочишь как-то, но у него такая скорость была, что тут минуты, секунды – и все! — Иван Марцинкевич, водитель автобуса.