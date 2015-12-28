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Под Гродно Citroen без водителя скатился в озеро

28 декабря 2015 13:24
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Новости Беларуси. Житель Гродно приехал на озеро порыбачить. Автомобиль поставить на ручной тормоз забыл. И в какой-то момент иномарка скатилась в воду.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
Утром 27 декабря диспетчер центра оперативного управления службы «101» принял сообщение об утонувшем автомобиле. ЧП произошло возле деревни Новая Гожа Гродненского района. Прибывших бойцов МЧС встретил взволнованный владелец Ситроена Ксара-Пикассо, крыша которого виднелась в нескольких метрах от берега.

Спасателям понадобилось около часа, чтобы извлечь железного коня из воды.

Под Гродно Citroen без водителя скатился в озеро-1

Напомним, похожий случай произошел весной в центре Гродно. События разворачивались на глазах у студентов филфака Гродненского госуниверситета: машина стояла прямо под окнами факультета.

По словам очевидцев, автомобиль съехал с парковки, зацепил мусорный бак и оказался в реке Городничанке.

Оказавшись в воде, машина не заглохла.

А чтобы вытащить транспортное средство из реки, хозяину пришлось вызвать эвакуатор. Подробности и фото с места происшествия здесь

# авто # Необычное

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