Под Гродно Citroen без водителя скатился в озеро

Новости Беларуси. Житель Гродно приехал на озеро порыбачить. Автомобиль поставить на ручной тормоз забыл. И в какой-то момент иномарка скатилась в воду.
Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
Утром 27 декабря диспетчер центра оперативного управления службы «101» принял сообщение об утонувшем автомобиле. ЧП произошло возле деревни Новая Гожа Гродненского района. Прибывших бойцов МЧС встретил взволнованный владелец Ситроена Ксара-Пикассо, крыша которого виднелась в нескольких метрах от берега.
Спасателям понадобилось около часа, чтобы извлечь железного коня из воды.