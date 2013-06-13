Новости Беларуси. Первый «Опель Корса» белорусского производства сойдет с конвейера уже весной 2014 года. Соответствующий документ 13 июня в Минске подписали представители компании «Дженерал Моторс» и белорусско-британского предприятия.

В Беларуси начнут собирать все модификации, существующие в странах Таможенного союза. Специалисты «Дженерал Моторс» примут участие в закупке и монтаже оборудования, а также организуют обучение персонала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Егоров, генеральный директор белорусско-британского предприятия:

Помимо автомобиля «Опель Корса», с которым мы подписали соглашение, рассматриваем еще модельный ряд автомобилей марки «Шевроле». «Опель Корса» относится, скажем так, к малому классу автомобилей. И по нашим приблизительным расчетам по цене, он будет иметь достаточный успех. Что касается объемов производства, здесь, скажем так, я конечно, тайну не сильно открою: от 4 до 7 тысяч автомобилей в год.

Джеймс Бовензи, управляющий директор компании General Motors в СНГ:

9 месяцев назад мы побывали на вашем предприятии, посмотрели производство, людей, которые там работают. Нас все устроило, поэтому сразу же приступили к переговорам.

Компания «Дженерал Моторс» старается собирать автомобили в зоне рынка сбыта. А в страны Таможенного союза раньше приходилось завозить машины издалека. Так что мы крайне заинтересованы в том, чтобы наладить производство в Беларуси.