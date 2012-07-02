Первая в Беларуси трехуровневая транспортная развязка открылась на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова Минске

Новости Беларуси. Транспортные развязки – практика мировая. Больше всего их в странах, которые лидируют по количеству авто на 1000 населения. Это США, Люксембург, Россия. Только на одной из кольцевых дорог в Москве – 17 транспортных развязок. В Беларуси движение пока не столь интенсивное, но тенденции увеличения автомобилей налицо. Поэтому строительство транспортных развязок – не столько дань современности, сколько необходимость.

Развязка на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова – единственный трехуровневый узел столицы. Первый уровень – мост. Он самый протяженный в Минске – почти полкилометра. Второй – разворотное кольцо. Третий – сама трасса.

Проект реализовали почти в два раза быстрее запланированного срока. Во столько же раз разгрузят и автомобильный поток магистрали.

Трехуровневая развязка – часть большой реконструкции проспекта Дзержинского. Его еще называют «западными воротами» столицы. Полностью реконструкция завершится с открытием трех новых станций метро. Первых пассажиров «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка» примут уже в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Впереди, конечно, еще очень много работы для того, чтобы сказать, что наш город самый лучший в плане транспортного сообщения. Будет открытие комплекса развязки по Алибегова, продолжим работы по формированию первого городского кольца.

У нас в генеральном плане развития Минска – три уровня трех транспортных колец.

К 2020 году в Минске планируется построить 20 современных транспортных узлов. Развязку же на пересечении проспектов Дзержинского и Жукова сразу после торжественной церемонии открыли для проезда. Судя по сигналам, водители оценили.