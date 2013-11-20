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Пенсионерка и её 5-летняя внучка погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе

20 ноября 2013 16:16
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Новости Беларуси. Трагедия произошла вчера вечером на 44-м километре трассы Минск-Гомель Пуховичского района.

Женщина и её пятилетняя внучка переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них наехал автомобиль «Ауди». За рулём находился 41-летний мужчина. Пешеходы скончались на месте. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить.

Напомним, недавно в Гродно прямо на пешеходном переходе легковушка сбила несколько человек. Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако уже через несколько минут не справился с управлением, машина врезалась в столб. В итоге нарушитель был задержан нарядом сотрудников ДПС (смотрите видео).

# авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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