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Очередной парад ретро-автомобилей прошёл в Минске

04 июня 2013 08:21
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Даже те, кто ничего не понимают в машинах с точки зрения механики с любопытством разглядывали старинные автомобили на этих выходных в Минске, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Каждый год владельцы раритетных авто собираются, чтобы принять участие в соревнованиях, в которых главное  не  скорость, а аккуратность и соблюдение правил дорожного движения.  Подобное авторалли проводится в пятый раз. На сей раз приняли участие более 30 машин, находящихся в технически исправном состоянии и  прошедших техосмотр. Экипаж автомобиля состоит из водителя и штурмана.

Традиционно в ретро-празднике участвуют не только белорусские  ценители раритетов, но и наши соседних стран. Этот красный «Мини Купер» прямиком из России. Его хозяин даже не сомневался насчёт участия в гонке!

Илья Сорокин, владелец ретро-автомобиля:
Это настоящая раллийная спортивная машина, которая побеждала во множестве гонок 60-х годов.

Настоящие  ожившие истории на четырёх колёсах настолько увлекательны, что заслуживают отдельного внимания. К примеру, этот «Форд Т» 1914 года — самая старая машина в Беларуси.

Возраст авто-участников строго ограничен. На этот раз  самый молодой — 79 года выпуска. А самый старый  - «Опель Адам» 32 года.

Владимир Мательский, владелец автомобиля:
Двигатель в этом автомобиле - ГАЗ-24 (Волга). Коробка - Волга, мост задний - Волга, передняя подвеска и балка - разработка моя личная, и образ тоже.

Есть и настоящий эксклюзив. Единственная в мире и разработана именно у нас в Беларуси — не без гордости утверждает ее владелец!

# авто # Фотофакт # Ретро-автомобили

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