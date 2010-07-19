Новый концеп Citroen DS3

Бросить перчатку знаменитому британскому «моднику» Mini и итальянскому ретро-кару Fiat 500 достойно уважения, но затея-то рискованная!

Французские конструкторы Citroen, как известно, рисковать любят. Поэтому на свет у них то и дело появляются необычные машины – и продемонстрированный прошлой осенью новый хэтчбек DS3 в их числе. Индекс DS в названии отнюдь не новая придумка французов, а славное наследие Citroen – автомобиль с таким обозначением колесил по дорогам целых два десятилетия, в 50-е и 70-е гг. прошлого столетия.

Перед нами хэтчбек длиной чуть менее 4 м. Он выгодно выделяется на фоне остальных Citroen. Машина, которая станет на конвейер, практически идентична нашумевшему концепту DS Inside полугодичной давности. Передок украшает крупная трапеция решетки радиатора, хищный «прищур» фар и стильные полоски светодиодов по углам бампера. В глаза бросаются рельефные боковины, резкий наклон заднего стекла и необычные центральные стойки, которые французы нарекают не иначе как «акульи плавники». Обратите внимание, что эти «плавники» торчат только наполовину, благодаря чему достигается эффект «парящей» крыши.

Для DS3 предложена масса вариантов индивидуализации внешнего облика – например, четыре варианта окраски крыши (черный, белый, голубой или красный), семь вариантов наклеек на кузов, различный «декор» колесных дисков и корпусов наружных зеркал.

Салон DS3 рассчитан на пятерых седоков. Кстати, его также можно разнообразить на свой вкус – для панели приборов, например, предусмотрены разноцветные накладки. Также в один из многих доступных цветов можно выкрасить сиденья и обивку дверей. Багажник вмещает 285 л, еще 13 л вмещает в себя перчаточный ящик!

Под капотом DS3 расположатся три бензиновых мотора мощностью 95, 120 и 150 л.с. и два дизеля в 90 и 110 л.с. Коробки передач – 5- и 6-ступенчатая «механика», а для 120-сильной бензиновой версии можно заказать «автомат». В ближайшей перспективе ожидается появление «заряженной» версии хэтчбека, подготовленной при участии специалистов спортивного подразделения Citroen. Та еще «горячая штучка» будет, ведь ее оснастят форсированным до 200 л.с. мотором!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY