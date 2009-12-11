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На трассе Минск-Гродно сгорела фура со льном

11 декабря 2009 19:16
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Водитель грузовика, который и заметил пламя, не смог самостоятельно справится с огнем.

Спасатели тушили пожар несколько часов. Все это время было ограничено движение на магистрали.

Татьяна Ескевич, инспектор отделения ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Это не единственный сегодня случай, в котором пострадало большегрузное транспортное средство. Гражданин Польши, управляя груженым автопоездом, при повороте неправильно выбрал скорость, в связи с чем фура потеряла равновесие, легла на правую сторону, и все 20 тонн груза, которые она перевозила, остались лежать на тротуаре вблизи остановки общественного транспорта

# Аварии # авто # Авария фуры

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