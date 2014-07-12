На трассе Брест-Москва автомобили врезались в стадо телят, 17 телят погибли. Виноваты пастухи-цыгане?

Новости Беларуси. О ночном происшествии на трассе Брест-Москва сейчас напоминают эти большие бурые пятна на асфальте.

На этом поле около деревни Заболотье этой ночью паслись 280 телят. За животными присматривали три пастуха – электрический и два наемных

Выбравшись за пределы элетроустройства, животные пошли свободно гулять по округе и по роковому стечению судьбы пришли прямиком к оживлённому шоссе. Итог - 17 маленьких бурёнок погибли под колесами ехавших машин.

К счастью, никто из водителей и пассажиров легковушек не пострадал.

Стефан Ходорик, директор ОАО «Звездный Агро»:

Пасут скотники-пастухи цыганской национальности, отказал электропастух. Скот сдали на мясокомбинат, ущерба особого хозяйству не будет. Конечно, разберемся, люди будут наказаны.

Однако выручка за мясо – это компенсация лишь частичная.

Степень ответственности и виновных в ночном происшествии предстоит выяснить следователям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.