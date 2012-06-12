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На проспекте Дзержинского в Минске погиб сотрудник «Зеленстроя», переходивший дорогу в неустановленном месте

12 июня 2012 18:53
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Новости Беларуси. ДТП с трагическим исходом случилось утром 12 июня в Минске. В районе новой развязки на проспекте Дзержинского погиб сотрудник «Зеленстроя». Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ему навстречу двигался легковой автомобиль. Водитель пытался уйти от столкновения и врезался в попутный МАЗ, перевозивший песок. Однако трагедии избежать не удалось. Пешеход оказался под колесами другого грузовика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Жолтиков, инспектор ГАИ Московского района:
Сначала на него был совершён наезд легковым автомобилем «Субару», после которого его отбросило вправо под ехавший по первой полосе автомобиль ГАЗ — под заднюю ось колеса. На данном участке достаточно интенсивное движение, и переходить небезопасно в любом случае. Не все водители могли его видеть, из-за чего произошёл наезд.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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