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На пешеходном переходе в Гомеле Citroen сбил женщину с 3-летней внучкой

01 ноября 2013 13:18
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Новости Беларуси. 51-летняя женщина вела внучку в садик. Переходя проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, они попали под колеса Citroen.

Ольга Резвякова, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома (в комментарии AUTO.TUT.BY):
36-летний водитель Citroen Xantia, двигаясь по улице Хмельницкого со стороны улицы Жукова в направлении улицы Быховской, в районе дома № 89 совершил наезд на бабушку с 3-летней внучкой.

Женщина и ребёнок с травмами средней степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства происшествия ещё предстоит выяснить. Известно, что водитель был трезв.

Несколько дней назад по вине пьяного водителя под колёсами легковушки в Бресте погиб многодетный отец. Водитель не справился с управлением и вылетел прямо на тротуар. Увернуться от фатального удара 34-летнему брестчанину не удалось (смотрите видео). В тот вечер его дома не дождались трое детей.

# авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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