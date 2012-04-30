На МКАД иномарка врезалась в мачту уличного освещения. Погиб чемпион Беларуси по борьбе Заур Исмаилов

Новости Беларуси.

30.04. Выпуск новостей в 13.30

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту ДТП на Минской кольцевой. Погибли два человека. Один из них – 29-летний борец, чемпион Беларуси Заур Исмаилов. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, идут допросы свидетелей.

30.04. Выпуск новостей в 10.30

Минские правоохранители выясняют причину серьезной аварии на минской кольцевой. Погибли два человека. Накануне вечером водитель иномарки не справился с управлением и врезался в мачту уличного освещения. Удар был такой силы, что машину просто разворотило. Она восстановлению не подлежит.

В авто ехали два человек, оба – граждане Азербайджана. Они скончались на месте происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасателям пришлось извлекать тела с помощью спецтехники.