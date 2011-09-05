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На МКАД грузовой «Мерседес» на большой скорости врезался в стоящую фуру. 23-летний водитель погиб

05 сентября 2011 17:47
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Автомобиль «МАЗ» двигался по второй полосе в направлении улицы Казинца. Со слов водителя, тормозная система большегруза резко дала сбой, и он был вынужден остановиться.

В это время сзади перестраивался грузовой «Мерседес». Он врезался в фуру на большой скорости. 23-летний водитель иномарки скончался на месте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Туркин, начальник ОГАИ Ленинского РУВД Минска:
Водитель «Мерседеса» осуществлял маневр перестроения, не убедившись в том, что вторая полоса свободна, в результате чего и произошел наезд.
В настоящее время по данному факту следственным управлением ГУВД будет проведена проверка и окончательно расставлены точки по виновности в данном дорожно-транспортном происшествии.

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

Авария в Минске

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Авария в Минске

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