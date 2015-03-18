Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Авто
  • Минск: Водитель внедорожника, взятого напрокат, ночью вылетел на площадь Победы, снес мемориальный знак и врезался в дерево

Минск: Водитель внедорожника, взятого напрокат, ночью вылетел на площадь Победы, снес мемориальный знак и врезался в дерево

18 марта 2015 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Курьезная авария прямо в центре Минска. Водитель внедорожника ночью вылетел на площадь Победы, снес мемориальный знак городу-герою «Киев» и врезался в дерево.

Как позже стало известно, иномарку он взял на прокат и решил покатать девушку по ночному городу. 

Молодой человек был трезв, однако при общении с работниками ГАИ вел себя крайне агрессивно.

Что стало причиной столь странного поведения, еще предстоит выяснить, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По прибытию инспекторов на место происшествия, водитель вел себя крайне агрессивно, утверждало, что его якобы подрезал белый автомобиль. Предварительно ознакомившись с записями видеокамер, которые находятся на Площади Победы, инспектора, к сожалению, не обнаружили никакого автомобиля, который помешал этому водителю, вследствие чего он выехал за пределы проезжей части.

Сейчас на площади Победы устраняют последствия ночного происшествия.

Памятный знак реставрируют, а вот дереву, в которое врезался внедорожник, повезло меньше. Ель серьезно пострадала, и ее пришлось вырубить.

Виновнику аварии, помимо приличного штрафа за порчу мемориала, грозит и лишение прав.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Артем Цыбулько

Другие новости рубрики

Все новости
Минск: 24-летний водитель на BMW X5 вылетел на площадь Победы и снёс мемориальный знак
18 марта 2015 09:53

Минск: 24-летний водитель на BMW X5 вылетел на площадь Победы и снёс мемориальный знак

Лобовое столкновение в Сморгони: погиб бесправник на BMW и 79-летний водитель Volkswagen
17 марта 2015 10:54

Лобовое столкновение в Сморгони: погиб бесправник на BMW и 79-летний водитель Volkswagen

Гомель: мотоцикл без водителя сбил двух 20-летних девушек на тротуаре
13 марта 2015 11:55

Гомель: мотоцикл без водителя сбил двух 20-летних девушек на тротуаре