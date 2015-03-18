Минск: Водитель внедорожника, взятого напрокат, ночью вылетел на площадь Победы, снес мемориальный знак и врезался в дерево

Новости Беларуси. Курьезная авария прямо в центре Минска. Водитель внедорожника ночью вылетел на площадь Победы, снес мемориальный знак городу-герою «Киев» и врезался в дерево.
Как позже стало известно, иномарку он взял на прокат и решил покатать девушку по ночному городу.
Молодой человек был трезв, однако при общении с работниками ГАИ вел себя крайне агрессивно.
Что стало причиной столь странного поведения, еще предстоит выяснить, сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артем Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
По прибытию инспекторов на место происшествия, водитель вел себя крайне агрессивно, утверждало, что его якобы подрезал белый автомобиль. Предварительно ознакомившись с записями видеокамер, которые находятся на Площади Победы, инспектора, к сожалению, не обнаружили никакого автомобиля, который помешал этому водителю, вследствие чего он выехал за пределы проезжей части.
Сейчас на площади Победы устраняют последствия ночного происшествия.
Памятный знак реставрируют, а вот дереву, в которое врезался внедорожник, повезло меньше. Ель серьезно пострадала, и ее пришлось вырубить.
Виновнику аварии, помимо приличного штрафа за порчу мемориала, грозит и лишение прав.