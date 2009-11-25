Мерседес врезался в МАЗ на МКАД

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От полученных травм водитель легковушки скончался на месте

Водитель Мерседеса двигался со стороны улицы Притыцкого в микрорайон Масюковщина. Перестраиваясь из одной полосы в другую, он, не снизив скорость, врезался в грузовик дорожно-эксплуатационной службы.

Отметим, что предупреждающих знаков о проведении ремонтных работ на этом участке дороги не было. По факту ДТП ведётся разбирательство.

Владимир Васильев прес-офицер Фрунзенского ОГАИ Минска:

- Водитель, управляя автомашиной Мерседес, двигаясь со стороны улицы Притыцкого в направлении Масюковщины, совершил наезд на стоящую во второй полосе автомашину МАЗ, которая осуществляла функции машины прикрытия при производстве дорожно-ремонтных работ на проезжей части.

Сергей Бык очевидец:

- Я ехал следом за ним. Когда он с третьей полосы перестроился во вторую, до грузовика буквально оставалось метров шесть. И он в него врезался. За грузовиком не стояло никаких флажков, знаков. Может, если бы стояли, он бы остался жив.