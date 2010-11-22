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МАЗ столкнулся с иномаркой — второе кольцо в Минске осталось без светофора

22 ноября 2010 12:58
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Легковой автомобиль двигался по улице Орловской в направлении проспекта Пушкина.

В момент перестроения на другую полосу в него врезался большегруз. От удара иномарку занесло, она перевернулась и врезалась в светофор.

К счастью, никто из пассажиров серьезно не пострадал. Однако, женщина с годовалым малышом отправлены в больницу для осмотра.

Водитель иномарки:
В начале одиннадцатого здесь на перекрестке. Ехал в средней полосе, почувствовал удар в левую сторону, меня понесло, начало разворачивать и ударило в столб. И я перевернулся.

Анастасия Цибина. старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального района:
В автомобиле находился водитель и трое пассажиров. Годовалый ребенок вместе с мамой отправлены в больницу для осмотра.

Авария на втором кольце в Минске

Авария на втором кольце в Минске

Авария на втором кольце в Минске

Авария на втором кольце в Минске

Авария на втором кольце в Минске

# Аварии # МАЗ # авто # Фотофакт

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