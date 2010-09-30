МАЗ сбил прицепом столб на съезде с МКАД

К счастью, пострадал только столб.
Многокилометровый затор образовался 28 сентября из-за крупногабаритной аварии в районе на пересечении с улицей Денисовская.
28 сентября любителей высоких скоростей инспекторы поджидали в гражданской машине. Под прицел видеофиксации попали номера машин, скорость движения и точное время нарушения.
Погода меняется, а водители этого не учитывают. Скользкая дорога и плохая видимость 28 сентября стали причиной сразу трёх крупных аварий.
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