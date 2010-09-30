Прямой эфир

МАЗ сбил прицепом столб на съезде с МКАД

30 сентября 2010 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Съезд с кольцевой дороги на партизанский проспект из-за ДТП на время остался без света. Осветительная мачта стала барьером на пути прицепа, который отцепился от МАЗа.

К счастью, пострадал только столб.

МАЗ сбил прицепом столб на съезде с МКАД

МАЗ сбил прицепом столб на съезде с МКАД

МАЗ сбил прицепом столб на съезде с МКАД

# Аварии # МАЗ # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Авария в Минске привела к затору на улице Маяковского
29 сентября 2010 07:00

Авария в Минске привела к затору на улице Маяковского

29 сентября 2010 06:37

Видеофиксация на улице Тростенецкая в Минске

Авария в Брестской области: возле погранперехода Козловичи опрокинулась польская фура
28 сентября 2010 18:55

Авария в Брестской области: возле погранперехода Козловичи опрокинулась польская фура