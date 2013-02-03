Мастер из Гродно коллекционирует и реставрирует уникальные ретро-авто

Новости Беларуси. Машины вне времени. Уникальные ретро-автомобили реанимирует мастер из Гродно. В его коллекции десяток старинных авто, которые дадут фору на дороге и современным. На восстановление раритетов порой уходят годы, столько же - и на их поиск. Среди экспонатов как достаточно популярные в свое время «Волги», «Москвичи» и «Победы», так и совсем редкие машины.

Старинные «Волги», «Москвичи», «Победы» и даже правительственный лимузин 1951 года - двор Сергея Мукосея напоминает музей ретро-автомобилей. За тридцать лет мастер собрал уникальную коллекцию на колёсах, причём все машины он восстанавливал собственными руками.

Сергей Мукосей, мастер по реставрации автомобилей:

В старые времена, когда молодые были, люди рвались к новым машинам, а мне всё равно нравились первые машины. Первым «Москвич» был, потом «ЗИМа» приобрёл, потом ещё машины были. И теперь уже десяток, а может быть и больше восстановленных, но не для продажи, а для жизни, для людей, для ретро-клуба.

Сначала Сергей Витольдович работал один, потом нашлись единомышленники. И сегодня они практически круглые сутки пропадают в гараже.

Пенсионер Виктор Мечиславович для них, как талисман. В свои 80 он прекрасно разбирается в технике. А главное, помнит, как эти машины выглядели только с конвейера. Кстати, со своим внедорожником не расстаётся уже больше 50 лет.

Виктор Григ:

В армии я её испытал, три года по всем полигонам. Когда после армии пришёл, я купил эту машину. И с тех пор я на ней катаюсь.

Восстановить машину, используя оригинальные детали, признаётся Сергей Мукосей, задача не из лёгких. На поиски даже небольшой запчасти могут уйти месяцы.

Сергей Мукосей, мастер по реставрации автомобилей:

Их нет, во-первых, вообще. Если их искать, надо купить две-три железяки, которые разобрать, чтоб одну восстановить. Потому что все они изношены, ржавые. Разбираем две-три - собираем одну.

В качестве справочной литературы - оригинальные книги по эксплуатации середины прошлого века. Помогает и интернет. Ведь изучить устройство ретро-автомобилей необходимо до последнего винтика.

Николай Кузьменко:

Это одна из первых моделей машин. Выходили в таком состоянии, с такими клыками. Решётка отличается. Потом, во время Жукова, пошли со звездой. Отличается она и значком.

Сергей Мукосей с друзьями даже организовал клуб любителей ретро-автомобилей. Выезжают на праздники в город, рассказывают про свои машины и взрослым, и детям. Ведь главное, утверждают мастера, сохранить уникальные авто для будущих поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.