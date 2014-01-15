Легковушки белорусского производства сотнями покупают россияне и казахи. Правительство будет строить новый завод, «Джили» планируют выпускать 120 000 в год

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил в полном объеме и в срок реализовать проект по производству в Беларуси легковых автомобилей. Об этом заявил Президент, принимая 14 января с рабочим докладом премьер-министра Михаила Мясниковича и губернатора Минской области Семена Шапиро. Речь шла о реализации в Борисовском районе наукоемкого инновационннного проекта по организации производства сборки легковых авто. Его намерены реализовать в ближайшее время с привлечением китайских инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

То, о чем мечтали многие белорусы (прежде всего, я) - свершилось: белорусские автомобили мы произвели вместе с нашими китайскими друзьями. Спрос на подобного типа автомобили имеется не только в Беларуси, но и за пределами нашей страны.

Во-первых, я хотел бы услышать от вас о проблемах производства и реализации этого автомобиля, если они есть. Вы прекрасно понимаете, что, производя этот автомобиль в Беларуси, мы вторгаемся в святая святых, прежде всего, России: мы же продавать его по всему миру, в том числе, в России и Казахстане. Меня интересует сегодняшняя реакция российского лобби автопромовского. Но, я так понимаю, в России этот автомобиль получил все разрешения и сертифицирован: мы имеем возможность его там продавать. В связи с этим будет вопрос по поводу утилизационного сбора: как он решается? Думаю, что надо и китайских товарищей к этому подключать и решать эту проблему (если она существует).

Хочу предупредить и губернатора, и премьер-министра: дело нашей чести этот автомобиль произвести в планируемые объемы и сроки. Автомобиль хороший, он пользуется спросом, значит, надо производить и продвигать .Немало наших крупных предприятий получают заказы на производство комплектующих для этих автомобилей. Поэтому это - очень важный, интересный, наукоемкий проект, инновационный проект - мы его должны обязательно реализовать.

Тогда мы можем открыто сказать свои людям, что и с космосом мы «на ты», и атомную станцию мы построим - это уже факт, и автомобиль свой имеем и будем производить на уровне мировых стандартов и в достаточных объемах.

Строительство нового завода по производству белорусского автомобиля позволит развивать научный потенциал в машиностроении. А значит - конкурировать на рынках ближайших соседей и выходить на мировой уровень. К слову большую часть произведенной техники планируют поставлять на экспорт. Хотя условия реализации непростые. Только в России в настоящее время работают около трех десятков предприятий по сборке легковушек. Учитывая бурное развитие авторынка, в планах белорусских автостроителей проектировать и осваивать новые модели с улучшенными характеристиками и по доступным ценам.

Михаил Мясникович:

Уже создана и работает первая очередь мощностью 10 000 автомобилей в год. Это совместная белорусско-китайская сборка. Второй и третий этап - строительство на 60 000 автомобилей в год и доведение до 120 000 в год.

Проект строительства нового завода по производству белорусских легковых автомобилей оценивается в 650 миллионов долларов (в т.ч. инвестиции в основной капитал - около 450 миллионов). Подготовлен проект указа, который регламентирует начало строительства и другие условия.

К слову, соотношение цена-качества — один из главных принципов, по которым создается новый автомобиль. Его, уже успели оценить в России и Казахстане. В планах предприятия – выход на новые рынки сбыта. Какие перспективы у народного авто?

Народные авто в Борисове производят уже год. Линейка белорусско-китайских «Джили» за это время осталась такой же. А вот сами седаны и кроссоверы стали разноцветнее. Прибавились - баклажановая и песчаная модели. СТВ рассказали: они пользуются особенным спросом.

Алексей Кричмар, начальник отдела продаж СЗАО «Белджи»:

В РФ мы реализовали 235 автомобилей. В Казахстан - 1015.

Объемы производства за год работы заводы если уж не увеличились, то остались такими же. Цех собирает 40 машин в день. Все они проходят технический контроль – причем несколько стадий. Плюс проверка на герметичность, установка двигателя и полировка. На все про все практически час.

Такой «отверточный» конвейер – по всем стандартам. Международным. На производстве работают и китайские специалисты. За это время приняли не одну делегацию из Поднебесной. Поэтому обмен опытом практически непрерывный.

Производство, как известно, планируют расширить. Новый завод между Борисовом и Жодино строить начнут вот-вот. Сейчас согласовывают контракт. Предприятие будет выпускать 10 тысяч авто в год. Увеличат и долю наших комплектующих. Половина деталей будут «made in Belarus». Обещают, что к 2016-му. Пока на «Джили» из белорусского - только шины.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «Белджи»:

С 2016 года будет и электрооборудование, и светотехника, и гидроусилители.

В люкс-комплектации вот этого кроссовера (на видео) входит климат-контроль, подогрев сидений и кондиционер. Салон, кстати, обит кожей. В принципе - девайсы для подобного класса машин – обычные. Но мастера говорят, родной белорусско-китайский «Джили» берет ценой она у него более чем конкурентоспособная. Не говоря уже о том, что пошлину платить не нужно.