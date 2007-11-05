Крупная авария в Минске

На перекрестке рядом со станцией метро "Пушкинская" автомобиль протаранил светофор, попутно зацепив другую машину. Сейчас движение на проспекте частично перекрыто из-за разлетевшихся на десятки метров по проезжей части многочисленных деталей авто. По предварительным данным, причиной ДТП стало значительное превышение скорости. Несмотря на серьезные масштабы аварии, водители пострадавших автомобилей отделались царапинами.

Всего за минувшие выходные в Беларуси произошло 52 ДТП. 9 человек погибли, 57 - получили травмы.



