Прямой эфир

Крупная авария в Минске

05 ноября 2007 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На перекрестке рядом со станцией метро "Пушкинская" автомобиль протаранил светофор, попутно зацепив другую машину. Сейчас движение на проспекте частично перекрыто из-за разлетевшихся на десятки метров по проезжей части многочисленных деталей авто. По предварительным данным, причиной ДТП стало значительное превышение скорости. Несмотря на серьезные масштабы аварии, водители пострадавших автомобилей отделались царапинами.
Всего за минувшие выходные в Беларуси произошло 52 ДТП. 9 человек погибли, 57 - получили травмы.
 
# происшествия # Аварии # авто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
29 марта 2007 10:46

Лось нарушил правила дорожного движения