Камеры фотофиксации начали работать на МКАД с 23 октября

Новости Беларуси. Камеры фотофиксации начинают работать на МКАД. С 23 октября за нарушениями скоростного режима на минской кольцевой будут следить три прибора. Пока они работают в тестовом режиме. В дальнейшем их количество может быть увеличено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше трех десятков камер уже работает на трассах Брест – Минск – граница России и Минск – Микашевичи. Снимки автомобиля правонарушителя и его регистрационного знака автоматически передаются в Центр фиксации правонарушений, где устанавливается владелец транспортного средства и выносится постановление о наложении штрафа. Оно почтовой связью направляется для исполнения по месту жительства владельца. Тот в течение месяца обязан оплатить штраф, либо имеет право опровергнуть свою причастность к нарушению, обратившись в подразделение ГАИ.