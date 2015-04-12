Каковы перспективы белорусских автомагистралей и почему платные участки дорог объезжать невыгодно?

Новости Беларуси. К осени в сеть платных дорог Беларуси планируют включить еще две. В частности, участок Жлобин – Гомель и Минск – Микашевичи. Трассы сейчас активно реконструируется, строятся новые. Задача не столько взимать плату, сколько свести к минимуму плохие дороги. Таких в стране сейчас осталось около 3,5 тысяч километров. При этом, по сравнению с 2008 годом, машин в республике стало больше на 12%.

Для нее сколь угодно глобальные планы по строительству дорог пересекаются на сельской двухполоске возле дома. Сама Валентина Владимировна не автолюбитель, рулит разве что гусями во время обеда, но ведь это не аргумент, чтобы не мечтать о магистрали деревенского масштаба.

Валентина Соковец, житель деревни Старая Мётча:

Хотелось бы, чтобы подремонтировали дороги, потому что выбоины, ямы. Тут проезжая часть асфальтирована, а наша улица нет.

Повод верить в дорожное лучшее у Валентины Владимировны обоснован цифрами. С 2007 года в Беларуси кардинально изменили имидж почти 700 километров подколесного покрытия. И в том числе на ремонт трасс и магистралей любых мастей должны «работать» деньги, поступающие за проезд по платным дорогам. А вот можно ли «рамки» объехать и сколько удастся сэкономить?

Отец нашего проводника за рулем – дальнобойщик с четвертьвековым стажем, поэтому Павел и без всяких навигаторов знает, как и где можно увернуться от белтолловских рамок. Только смысла в таких пируэтах немного – объясняет водитель.

Так что фонари, проливающие свет на объезд, можно смело выключить.

Павел Мастицкий, водитель:

Платежка стоит прямо напротив Фаниполя. То есть навигатор нас сейчас проведет через сам поселок. Больше топлива тратится, потому что по трассе он едет ровненько, а по деревням крутиться. Представляете, груженая машина будет под горку. Не экономично. То на то выходит по деньгам. Смысл объезда этой платежки?

Смысл в том, чтобы накручивать лишнее расстояние, при этом пытаясь сэкономить, по словам водителя, иногда видят частники. Крупным компаниям-перевозчикам куда важнее доставить груз вовремя. Ведь если проехать дальнобойщику нужно, скажем, тысячу километров, сложно подсчитать, сколько раз, объезжая рамки, ему придется съехать с трассы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Павел Мастицкий, водитель:

Они стоят через каждые 10-15 километров, и каждую объезжать – больше топлива палится.

И ладно – топливо. Нарваться можно на такой сельский автобан. Но что еще хуже – на Вячеслава Григорьевича.

Родное село «дорожного» дружинника – как раз на съезде с трассы перед «рамкой», и потому у Вячеслава за многотонниками не только вело- глаз да глаз. А вдруг не разминется пожилая дама с фурой? Да и грохот, пыль столбом. Борец за соблюдение маршрутов говорит: у них в деревне неподкупный народный дозор.

Вячеслав Григорьевич:

У них дороги – пускай ездят там. Может, пустим, но не выпустим.

Дальнобойщик Виталий с Вячеславом Григорьевичем познакомится едва ли. Укротитель руля и педалей говорит: уже настолько привык платить за дороги в Европе, что и мысли не было объезжать рамки или бегать от «транспортников» в своей же стране.

Виталий Покачайло, водитель-международник:

У нас-то недавно, а везде давно ездят по платным. Если поляки взимают плату, в Германии, во Франции и Италии, то почему бы и нам не снимать?

К тому же и трассы у нас вполне приличные – подытоживает водитель, исколесивший не одну сотню тысяч километров. Конечно, не везде все идеально, но Виталию есть с чем сравнивать.

Виталий Покачайло, водитель-международник:

Я еще при Советском Союзе начинал ездить. Похуже дороги были, намного, сервис хуже. До Гродно дорога еще не очень. Но я слышал, что ее в перспективе будут делать.

В перспективе будут обновлять не только гродненскую трассу.

На карте синим цветом обозначены магистрали, которые проложили либо реконструировали с 2010 по 2014 годы, а уже сиреневым – дороги, которые появятся до 2019 года. Просматривается и в теоретических, и в практических планах, конечно, и вторая минская кольцевая.

Сергей Михей, заместитель генерального директора РУП «Минскавтодор-центр»:

Мы должны первый этап закончить до 1 января 2016 года. 46,5 километра – от Острошицкого городка до автодороги М6.

Сегодня работы на второй МКАД сосредоточены как раз на мостах, путепроводах и развязках. Напомним, что новое кольцо соединит уже существующие трассы. И, таким образом, строить с нуля нужно не все, но почти 90 километров – это чуть больше половины общей длины будущей МКАД № 2. Причем укладывают дорогу из бетона. Это дорого, но, по словам специалистов, оправданно дорого.

Владимир Зубович, заместитель директора ГП «БелдорНИИ»:

Если асфальтобетонное покрытие у нас служит до капремонта порядка 10-12 лет, то здесь можно будет говорить о гарантийных обязательствах подрядчика на 20-25 лет.

Нынешний участок дороги будет строиться армированием швов сжатия-расширения. Не будут образовываться так называемые «елочки» или «стиральные доски».

А вот по поводу «стиральной доски» Нина Ивановна может многое рассказать. И совсем не про белье, которое развешивает возле родной разбитой дороги.

Нина Рудковская, житель деревни Фрунзе:

Не знаю, сколько этой дороге будет. Наверное, лет 20. надо, чтобы были лучше дороги. Много ям.

То, что на дороге возле дома много ям, поспособствовало даже появлению нового хобби у супруга – смеется хозяйка. Теперь у их ландшафтного дизайна – стопроцентное сцепление с сельской магистралью.

Нина Ивановна не знает, сколько еще белья унесет, пока обновят дорогу у нее под окнами, но надежда не жмет на тормоз. Ведь в селе буквально по соседству недавно положили новый асфальт. Да как ювелирно! Прямо на границе хорошей шутки и жизни, которая порой напоминает анекдот.