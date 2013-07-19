Какими пунктами пропуска могут воспользоваться водители на границе в сезон отпусков?

Новости Беларуси. Белорусские пограничники готовятся к росту очередей в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Увеличение транспортного потока связано с началом массового сезона отпусков и большого количества отдыхающих из России, которые едут транзитом через нашу страну. В прошлые выходные здесь скапливалось до трехсот автомобилей.

Пограничники рекомендуют водителям перед выездом знакомиться с обстановкой в пунктах пропуска, используя сайт Госпогранкомитета. Сейчас в пункте Новая Гута и Комарин около 25 легковых машин, в Александровке уже 60.

Водители также могут воспользоваться «Веселовкой». Для граждан Беларуси открыты «Новая Рудня» и «Глушкевичи». Жители Гомеля и Гомельского района также могут пересечь госграницу через упрощенные пункты пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.