Гонщик врезался в толпу зрителей в Польше. Число пострадавших растёт

Новости Польши. Норвежский спортсмен не справился с управлением болида и врезался в толпу зрителей. Авария произошла во время автошоу Grand Turismo Polonia в польском городе Познань.

По меньшей мере, 17 человек ранены, у четверых из них – тяжёлые травмы. Ранее сообщалось о 19 пострадавших.

Как сообщил польскому изданию Gazeta.pl представитель полиции, состояние всех раненых стабильное, их жизни ничто не угрожает. Люди, получившие легкие ранения, после оказания медицинской помощи были отпущены домой. В больницах остаются пять человек, в том числе двое детей.

Аварию запечатлели на видео очевидцы. На видеозаписи видно, как спорткар неожиданно сворачивает направо, после чего сбивает забор, отделяющий зрителей от трассы, и врезается в толпу.



По информации польских СМИ, это первый подобный случай за девятилетнюю историю шоу. В ралли этого года приняли участие более 150 машин.



Питер Тернстр, организатор автошоу Grand Turismo Poland:

Я очень сожалею, что это шоу закончилось такой трагедией. Это первый подобный случай за всю нашу девятилетнюю историю. Я еще раз повторяю: мы соблюдали все нормы безопасности совместно с полицией и службой безопасности, но это случилось. Я выражаю глубокое соболезнование всем пострадавшим и их семьям.



Что стало причиной аварии, ещё предстоит выяснить. Однако уже известно, что водитель был трезв. Более того, у него многолетний стаж спортивного вождения.

Напомним, в марте во время тренировочного заезда в калифорнийском Мэрисвиле 17-летний американский гонщик потерял управление, вылетел с трассы. Скорость гоночного болида превысила 140 километров в час. Жертвами несчастного случая стали 68-летний мужчина и 14-летний подросток. Как сообщают американские СМИ, пенсионер погиб на месте происшествия, подросток от полученных травм скончался в больнице. Водитель не пострадал.