Глухонемой 72-летний байкер объехал почти весь мир: на его счету 142 страны

Новости Беларуси. На одной из центральных улиц Бреста вот уже несколько дней внимание прохожих привлекает необычный персонаж.

72-летний байкер Владимир Ярец — личность колоритная. Глухонемой с раннего детства, он на своем двухколесном коне объехал практически весь мир: на его счету почти 820 тысяч километров, 142 страны и 48 летний стаж путешествий. В свое время он покорил просторы СССР, проехав на мотоцикле от Минска до Магадана. Затем Европу, Африку, Южную Америку. Пересек Кубу и Ямайку, одолел Сахару.

Самый длинный маршрут – путешествие по всем штатам Америки, включая Гавайи и Аляску. О такой жизни, признается необычный странник, он мечтал с детства.

В свою первую дальнюю дорогу отправился еще в 66 году на старенькой «Яве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.