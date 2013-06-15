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Глухонемой 72-летний байкер объехал почти весь мир: на его счету 142 страны

15 июня 2013 17:06
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Новости Беларуси. На  одной из центральных улиц Бреста вот уже несколько дней внимание прохожих привлекает необычный персонаж. 

72-летний байкер Владимир Ярец — личность колоритная. Глухонемой с раннего детства, он  на своем двухколесном коне объехал практически весь мир: на его счету почти 820 тысяч километров, 142 страны и 48 летний стаж путешествий. В свое время он покорил просторы  СССР, проехав на мотоцикле от Минска до Магадана. Затем Европу, Африку, Южную Америку. Пересек  Кубу и Ямайку, одолел Сахару.

Самый длинный  маршрут – путешествие по всем штатам Америки, включая Гавайи и Аляску. О такой жизни, признается необычный  странник, он мечтал с детства.

В свою  первую дальнюю дорогу отправился еще в 66 году на старенькой «Яве», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Путешествия

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