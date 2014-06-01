Два гоночных автомобиля врезались в толпу зрителей в Шотландии. 3 человека погибли, 6 госпитализированы

Новости Шотландии. Трагедией закончилось ралли на юге Шотландии. Сразу два гоночных автомобиля врезались в толпу зрителей. Погибли три человека. Ещё 6 госпитализированы.

В первом случае гоночный автомобиль в Шотландии сбил пятерых зрителей. Четырем медики оказали помощь на месте. Пятый в критическом состоянии доставлен в больницу.

Несмотря на ЧП, организаторы гонки соревнования решили не останавливать. Но спустя несколько часов произошла вторая авария. Водитель другого автомобиля потерял управление и машину занесло на обочину, где стояли зрители. От полученных травм на месте скончались три человека. Один госпитализирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.