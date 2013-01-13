ДТП в Польше по вине белоруса. Пострадали женщина и двое детей

Новости Беларуси. Лобовое столкновение, виновником которого стал белорусский водитель, произошло недалеко от Белостока. 34-летний белорус не справился с управлением микроавтобусом Ford, вылетел на встречную полосу и врезался в Volvo.

Белорус получил травму правой руки, пассажиры Volvo – женщина и ее двое детей 8-ми лет и 5-ти месяцев - доставлены в больницу.

Как сообщает Kurier Poranny, пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя – трезвые.

По предварительной информации, на машине белоруса были установлены летние шины. Кроме этого, он не учел сложные дорожные условия и превысил скорость.

Напомним, на этой неделе в Польше произошла ещё одна авария по вине белоруса. Автопоезд под управлением белорусского водителя занесло на сколькой дороге, и он, затормозив, перекрыл дорогу. В авто врезалась еще одна фура (под управлением белоруса), а затем грузовой автомобиль и фургон. К счастью, в этом ДТП никто не пострадал.