ДТП на МКАД: МАЗ, перевозивший пенопласт, опрокинулся в кювет

Минская милиция выясняет причины аварии, которая сегодня утром произошла на 1-м километре МКАД.

МАЗ, перевозивший пенопласт, опрокинулся в кювет. Чтобы вытащить тяжеловоз, на помощь к автоинспекторам прибыли спасатели Республиканского отряда специального назначения МЧС.

Водитель машины с различными травмами доставлен в больницу. Больше в результате ЧП никто не пострадал.

Свидетель ДТП:

Только выехали из пробки, подрезала машина — я так заметил. Машина подрезала, некуда деваться, водитель на тормоза, вправо руль. Его раскрутило — и в кювет.