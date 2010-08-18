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ДТП на МКАД: МАЗ, перевозивший пенопласт, опрокинулся в кювет

18 августа 2010 12:13
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Минская милиция выясняет причины аварии, которая сегодня утром произошла на 1-м километре МКАД.

МАЗ, перевозивший пенопласт, опрокинулся в кювет. Чтобы вытащить тяжеловоз, на помощь к автоинспекторам прибыли спасатели Республиканского отряда специального назначения МЧС.

Водитель машины с различными травмами доставлен в больницу. Больше в результате ЧП никто не пострадал.

Свидетель ДТП:
Только выехали из пробки, подрезала машина — я так заметил. Машина подрезала, некуда деваться, водитель на тормоза, вправо руль. Его раскрутило — и в кювет.

# Аварии # МАЗ # авто # Фотофакт

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