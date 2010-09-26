День машиностроителя по-крупному: 360-тонный самосвал представили на выставке в Жодино

Самая грузоподъемная отрасль свой день рождения решила отметить презентацией собственной продукции. Новинку сезона — 360-тонный карьерный самосвал — представили на выставке в Жодино. Машина была создана совсем недавно, однако уже успела хорошо зарекомендовать себя за рубежом.

Ему нет места на обычных дорогах. Как впрочем, и самих дорог, способных противостоять размерам этого гиганта не существует. Однако в канун Дня машиностроителя любой желающий мог на себе ощутить весь потенциал самой грузоподъемной отрасли белорусской промышленности.

Чтобы подняться на самый верх необходимо преодолеть 14 ступеней. Почти столько же у трапов современных самолетов. Однако отсюда перспективы белорусского машиностроения видны значительно лучше.

Под капотом — кавалерийский полк, а колеса размером в два человеческих роста. С таким арсеналом можно брать любые экспортные высоты. Однако апофеоз мощности отечественного гиганта — это кузов, способный выдержать вес груженого Боинга.

Александр Зуенок, начальник конструкторского бюро ОАО «БелАЗ»:

Уникальность этого самосвала — его грузоподъемность. В мире есть еще только два производителя, выпускающие машины с такой грузоподъемностью.

Чтобы 360-тонный самосвал тронулся с места, достаточно легкого прикосновения. Семиметровая машина даже в карьерах способна развивать скорость, которой могла бы позавидовать не одна малолитражка.

Белорусский гигант бьет не только законы физики, но и законы рынка. За последние годы наши грузовики смогли пустить экспортные корни в 40 странах мира. Причем на иностранных рудниках они не только не ударили в грязь лицом, но и смогли превзойти самые смелые ожидания экспертов.

Анатолий Ровба, заместитель генерального директора по производству ОАО «БелАЗ»:

Сегодня у нас стоит здесь машина грузоподъемностью 320 тонн, и она уже в понедельник уйдет на отгрузку. У нас на складе хранения нет ни одного большегрузного авто.

Созданный в умеренном белорусском климате, самосвал оказался весьма способным не только в условиях жаркой конкуренции, но и тропических температур. Трехметровые колеса одинаково хорошо чувствуют себя как в чилийских горах, так и в сибирской тундре.

Олег Степук, главный конструктор ОАО «БелАЗ»:

В машине установлен климат-контроль, чтобы обеспечить комфортные условия для водителя. Поэтому при температуре от +55 до -60 водитель чувствует себя комфортно

Белорусы уже успели оценить новинку. Теперь очередь прицениваться для иностранных инвесторов. А значит, у отечественного гиганта есть все шансы оказаться желанным гостем и на новых рынках сбыта.

Артем Новицкий, Илья Пучко, телекомпания СТВ.