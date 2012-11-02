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Борисовские конструкторы создали снегоболотоход

02 ноября 2012 20:36
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Новости Беларуси. Борисовские военные конструкторы презентовали уникальную разработку снегоболотоход. Внедорожник предназначен для перевозки людей и грузов в условиях труднопроходимой местности. Теперь агрегат проходит испытания. В следующем году на заводе планируют запустить массовый выпуск, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Фалей, главный инженер предприятия:
В тайге, тундре использование вертолетов для доставки имущества и людей туда очень дорогое, поэтому заказчику интересен вариант иметь дешевую машину, проходимую и для доставки грузов в определенный пункт назначения.

Внедорожник развивает скорость до 50 километров в час по ровной местности и до 4 - по бездорожью. Может перевозить до 1 тонны груза, а с прицепом по 3 тонны. За счет надувных колес машина плавает. На реках с быстрым течением ей помогает лодочный мотор.

# Автомобилестроение в Беларуси # авто # Фотофакт

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