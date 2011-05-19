Автомобили «Mini» вернулись в мировое первенство по ралли после 45-летнего перерыва

Новый «Mini John Cooper Works WRC» был продемонстрирован в Оксфорде, где расположилась база новообразованной заводской команды.

Основой для раллийного «Mini» стал кроссовер «Countryman», в доработке которого приняли участие специалисты известной британской гоночной «конюшни» «Prodrive».

Как это водится в гоночных кругах, все детали, в том числе и скоростные характеристики, конструкторы предпочли не указывать.

Известно, что под капот гоночные «Mini» получили 1,6-литровый турбодвигатель.

Иен Робертсон, член совета директоров «BMW»:

Наша команда имеет достаточно опыта, за плечами «Mini» три победы в престижном ралли Монте-Карло, и мы готовы к участию в столь серьезных соревнованиях.

Когда началась работа над «Countryman», первым полноприводным «Mini», мы поняли, что возвращение в мировой чемпионат по ралли станет естественным шагом для этого автомобиля. Все в нашей команде воодушевлены этим проектом и ждут самых высоких результатов.

В новом сезоне соревнований WRC примут участие два автомобиля «Mini», сообщает телекомпания «Столичное телевидение». Пилотировать первую машину будет ирландский гонщик Крис Мик.

Крис Мик, гонщик:

Мы уже опробовали этот «Mini» на тестах в сентябре, на которых он отлично себя проявил. Скажу честно: эта машина выглядит просто великолепно, мне не терпится оказаться за ее рулем в гонке.

Управление вторым «Mini WRC» доверено известному в раллийном мире гонщику Дани Сордо.

Дани Сордо, гонщик:

Раллийные «Mini» – это полноприводные и очень мощные машины. Они созданы с учетом специфики раллийных гонок. Подвеска у них усиленная, но не заниженная, диски кованые, а салон усилен дополнительным каркасом безопасности из металлических труб.

Боевое крещение «Mini WRC» состоялось на ралли Сардиния в Италии. Опытному Дани Сордо удалось финишировать на шестом месте – для дебютной гонки прекрасный результат.

В этом сезоне у команды «Mini» очень плотный график: она должна показать, на что способна в ралли Финляндии, Германии, Франции, Испании и Великобритании.