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Авария на МКАД. Два авто вылетели в кювет, нарушители скрылись

05 июля 2012 18:46
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Новости Белару си. Пьяный водитель не справился с управлением, его Audi протаранила ехавшее рядом Peugeot 306. Последнюю от удара отбросилона соседнюю полосу, она задела двигавшуюся Subaru Outback. Обе иномарки вылетели в кювет.

Нарушитель пытался скрыться с места происшествия. Однако замысел осуществить не удалось  - в его авто лопнуло колесо. 

Дмитрий Проваленок, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского района: 
Проехав  метров 300-400 вперед, водитель вместе с пассажиром попытались оставить места ДТП, но во дворе домов улицы Панченко 82 очевидцами задержаны и переданы сотрудникам департамента охраны. 

Сегодня МКАД стал эпицентром аварий. Чуть позже на этом же участке столкнулись еще две машины. Но с менее тяжелыми последствиями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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