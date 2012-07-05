Авария на МКАД. Два авто вылетели в кювет, нарушители скрылись

Новости Белару си. Пьяный водитель не справился с управлением, его Audi протаранила ехавшее рядом Peugeot 306. Последнюю от удара отбросилона соседнюю полосу, она задела двигавшуюся Subaru Outback. Обе иномарки вылетели в кювет.

Нарушитель пытался скрыться с места происшествия. Однако замысел осуществить не удалось - в его авто лопнуло колесо.

Дмитрий Проваленок, инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Фрунзенского района:

Проехав метров 300-400 вперед, водитель вместе с пассажиром попытались оставить места ДТП, но во дворе домов улицы Панченко 82 очевидцами задержаны и переданы сотрудникам департамента охраны.

Сегодня МКАД стал эпицентром аварий. Чуть позже на этом же участке столкнулись еще две машины. Но с менее тяжелыми последствиями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.