Александр Кащей уже 12 лет работает водителем мусоровоза в Минске. Как он справляется с припаркованными авто и куда тратит 1000-долларовую зарплату?

Александр работает, когда все остальные люди завтракают. Его рабочий день начинается в 5 утра.

Александр Кащей, водитель мусоровоза:

Целый день на воздухе. Это на заводе стоишь у этого станка по 8 часов как болван… А тут захотел - вышел, посидел, отдохнул, покушал спокойно на природе где-нибудь… Сам себе начальник, как говорится! Пришел утром, переоделся... Работаешь!

Уже 12 лет Александр трудится водителем мусоровоза. Ничем не популярная в народе профессия парня устраивает и во многом совпадает с его детскими мечтами.

Александр Кащей:

Хотелось поначалу жить в деревне. Очень деревня нравилась: природа, свежий воздух… Потом подрос. Понравилось что-то делать, ремонтировать… Поэтому пошел учиться на автослесаря.

В школе Саша был крепкий «средничок». По литературе и истории были «четверки», остальные - «тройки». В старших классах подросток стоял перед выбором: или связать свою жизнь с машинами, или же поступить в кулинарный техникум. Но желание крутить баранку пересилило.

Александр Кащей:

Бывало, из-за фамилии многие шутили: «Как отработал, Кащеюшка?». И часто говорят: «О, какая у тебя фамилия! Как самочувствие?».

Машина у Кащея новенькая: ей нет и полгода. В ближайших планах - поставить магнитолу. И тогда счастье от трудовой деятельности было бы полным. Если бы не одно «но»: неправильно припаркованные машины.

Александр Кащей:

Весь двор заставлен машинами. Начинаешь ездить, щемиться… По бокам там уже по 10-15 см. остается… Едешь по-любому: надо же убрать. Но это же нужно еще как-то назад выехать! А бывает как заедешь, а там… хопа! Негде развернуться!

Чтобы вписаться в узкое пространство приходилось не раз выходить из машины.

10 элементов водительского мастерства нужно было продемонстрировать за 7 минут на городском конкурсе среди водителей-мусоровозов. Саша справился лучше всех и занял первое место! Поздравили, наградили и дали денежную премию.

Александр Кащей:

Надо дочке на День рождения отложить. У дочки 19-го числа День рождения. Решили с бывшей женой купить батут.

Сейчас Саша снова холостой. Завидный жених. Зарабатывает 12 млн., в 16:00 заканчивает рабочий день и хорошо готовит.

Короткий перерыв закончился. Сейчас нужно завести мусор на свалку - домой. Обычный день человека, работу которого мы стараемся не замечать, но отсутствие ее не сможем не заметить.

Александр Кащей:

У нас, к сожалению, такое отношение к чистоте и уборке… Людям как-то все равно. Вышел, плюнул… И получается так, что ты убираешь, а они все равно «гадят».