33-летний мужчина погиб под колёсами самосвала в Минске

Новости Беларуси. Трагедия произошла сегодня в 9.20 на улице Харьковской. В ГАИ поступило сообщение о наезде на пешехода. По словам прохожих и водителя грузовика, пешеход намеренно бросился под колеса, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТА.

По предварительной версии инспектора, оформлявшего ДТП, МАЗ двигался по ул. Харьковской со стороны ул. Гусовского. По газону между тротуаром и проезжей частью шел мужчина. Как утверждают очевидцы, когда грузовик был в метре от него, пешеход бросился на асфальт - как будто нырнул в воду. Водитель не успел среагировать. Пешеход погиб на месте, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.

Пользователь форума auto.onliner.by, очевидец происшествия:

Скорость МАЗа была невысокая (не более допустимой), дорога свободная, может, перед ним на приличном расстоянии ехала одна машина, тормозной путь не более 10-12 метров примерно, может, меньше. На встречке остановились сразу 3 машины, дали координаты водителю МАЗа, стали вызывать специальные службы.

Сзади остановился водитель ТО-18 и прикрыл тело погибшего. Водители остановившихся машин успокаивали водителя МАЗа: насколько я понял, человек намеренно шагнул под колеса. Со слов водителя МАЗа: человек стоял и, показалось, что собирался голосовать, а потом шагнул под колеса. Рядом с местом ДТП на траве осталась куртка и сумка (похожа на ту, что для денег и документов вешается через плечо). Причем не раскидано по проезжей части, а лежит аккуратно на траве, примерно в том месте, где он шагнул на проезжую часть.

Игорь Жижко, очевидец ДТП:

Внимание привлекло то, что кто-то стоял в синей куртке на обочине по левой стороне. Когда до МАЗа оставалось метра два, пешеход сделал шаг к проезжей части и резко бросился под переднее колесо.

Владимир Кондрусь, старший инспектор ОГАИ РУВД Фрунзенского района Минска:

При нём находились документы. Установлено, что это гражданин 1979 года рождения, житель города Минска Партизанского района.