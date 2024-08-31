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В России обещают жёсткий ответ на снятие ЕС запрета на удары по РФ

31 августа 2024 11:43
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В случае ударов по территории РФ европейским оружием Москва ответит жестко. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, пишет РИА Новости.

29 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что странам ЕС необходимо в полной мере осуществить снятие ограничений на удары Киева по территории РФ. По словам политика, снятие странами-членами Евросоюза запретов на использование Украиной оружия из Европы с целью атак вглубь территории РФ не равно вступлению в войну с Москвой.

Касательно подобного разворота событий Картаполов заявил, что ответ со стороны РФ будет «жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу».

# Международная политика # Жозеп Боррель

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