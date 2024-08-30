Прямой эфир

Боррель назвал удары западным оружием по РФ помощью Украине

30 августа 2024 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, утверждения о том, что разрешение на западные удары по российской территории делает Евросоюз стороной конфликта, «смехотворны». Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, смешно говорить, что, разрешив наносить удары внутрь российской территории означает, что мы входим в войну с Россией. Мы не воюем с Россией, смешно говорить об этом, мы просто помогаем Украине», – сказал Боррель.

Также Боррель отметил, что каждая страна зоны евро будет сама решать, как применять поставляемое Киеву оружие, поскольку консенсуса по этому вопросу достичь не удалось.

# Международная политика # Жозеп Боррель

Другие новости рубрики

Все новости
Правительство Польши планирует увеличить расходы на военные нужды почти до 5% ВВП
30 августа 2024 10:52

Правительство Польши планирует увеличить расходы на военные нужды почти до 5% ВВП

Сотни человек пострадали от мощного тайфуна «Шаньшан» в Японии
30 августа 2024 10:41

Сотни человек пострадали от мощного тайфуна «Шаньшан» в Японии

Жертвами масштабных наводнений в Индии стали около 30 человек
30 августа 2024 08:36

Жертвами масштабных наводнений в Индии стали около 30 человек