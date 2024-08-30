Боррель назвал удары западным оружием по РФ помощью Украине

По словам главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля, утверждения о том, что разрешение на западные удары по российской территории делает Евросоюз стороной конфликта, «смехотворны». Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, смешно говорить, что, разрешив наносить удары внутрь российской территории означает, что мы входим в войну с Россией. Мы не воюем с Россией, смешно говорить об этом, мы просто помогаем Украине», – сказал Боррель.

Также Боррель отметил, что каждая страна зоны евро будет сама решать, как применять поставляемое Киеву оружие, поскольку консенсуса по этому вопросу достичь не удалось.