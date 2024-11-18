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Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность введения санкций против Израиля

18 ноября 2024 07:48
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Сегодня, 18 ноября, министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе впервые обсудят возможность введения санкций против Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность введения санкций против Израиля-2

По его словам, на заседании рассмотрят возможность введения торговых ограничений, а также приостановления политического диалога с Тель-Авивом из-за несоблюдения гуманитарных норм в ходе конфликта в Секторе Газа. Ко всему прочему ожидается, что в повестке встречи будут обсуждаться отношения Брюсселя и Вашингтона после победы на американских президентских выборах Дональда Трампа.

# Жозеп Боррель # Международная политика

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