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В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением

11 августа 2026 10:58
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Тем временем в Колумбии продолжается ликвидация последствий одного из самых разрушительных за последнее десятилетие землетрясений. Спасатели, военные и волонтеры разбирают завалы в поисках выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением-2

По официальным данным, жертвами стихии стали 132 человека, еще около 200 числятся пропавшими без вести. Ранения получили более сотни человек. Не исключено, что это число будет расти.

Больше всего от стихии пострадали города Кали, Перейра и Манисалес. Там повреждены около 1600 домов, более 60 уничтожены полностью. Возникли проблемы с оказанием медпомощи пострадавшим: около 20 больниц частично разрушены, кроме того, из‑за заваленных обломками улиц не ходит транспорт. В стране объявлен режим национального бедствия.

# Колумбия # Землетрясение

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