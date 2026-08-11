В Колумбии ввели режим национального бедствия в связи с разрушительным землетрясением

Тем временем в Колумбии продолжается ликвидация последствий одного из самых разрушительных за последнее десятилетие землетрясений. Спасатели, военные и волонтеры разбирают завалы в поисках выживших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По официальным данным, жертвами стихии стали 132 человека, еще около 200 числятся пропавшими без вести. Ранения получили более сотни человек. Не исключено, что это число будет расти.

Больше всего от стихии пострадали города Кали, Перейра и Манисалес. Там повреждены около 1600 домов, более 60 уничтожены полностью. Возникли проблемы с оказанием медпомощи пострадавшим: около 20 больниц частично разрушены, кроме того, из‑за заваленных обломками улиц не ходит транспорт. В стране объявлен режим национального бедствия.