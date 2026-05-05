На совещании у Лукашенко обсудили вопрос работы Оршанского мясокомбината

От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.

Еще одна точка роста регионального развития – грамотное использование земель. Крупнейший и успешный государственный агрокомбинат страны «Дзержинский» интегрирует к себе Оршанский мясоконсервный комбинат. Предприятие после внезапного и судьбоносного визита Первого модернизировали, но это не помогло ему расстаться с долгами. Может их списать перед передачей в новые руки? У главы государства другое мнение.

Александр Лукашенко:

Конечно, подставить плечо, может быть, и справедливо, если это нужно. Но, по-моему, этому агрокомбинату мы уже делаем все, что он просит. А что не сделали? А что мы не сделали? Ну, хорошо, ладно. Есть деньги? Что, нищие, как другие колхозы, совхозы? Нет. Так я еще раз подчеркиваю, я туда рекомендовал идти людям, которые и свои денежки вложат. А я хочу, чтобы он заплатил вовремя. Нам не лишняя будет копейка и завтра. У него эта копейка есть. И не все он создал своими руками – государство подставляло плечо, помогало. Ну и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил, а за чей счет вот эта мелиорация? Красиво – я и сегодня, и вчера посмотрел. Сильным не помогают, а вот на крыло любое предприятие становится благодаря государственной поддержке. За последние четыре года в агрокомбинат включили десять предприятий, а сам Оршанский МКК – это не просто цех, это пресловутая интегрированная структура, с долгами.